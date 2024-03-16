Kedinin kurtarılması sırasında ilginç diyalog yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kedinin kurtarılması sırasında ilginç diyalog yaşandı

Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının 'Kediler esnektir, kendisi çıkar' yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı.

16.03.2024 20:06  Güncelleme: 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kedi kurtarma operasyonunda ilginç diyalog

Kapının demir korkuluğuna sıkışan kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye personeline kadının, "Kediler esnektir kendisi çıkar, torunumdan biliyorum" demesi dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının "Kediler esnektir, kendisi çıkar" yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı.

Elazığ'da Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış kapısının demir korkuluklarına bir kedinin sıkıştığı bildirildi. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye personeli, kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak, operasyon sırasında orada bulunan bir kadın, ilginç bir yorumda bulundu. Kadın, "Kediler esnektir, kendisi çıkar, torunumdan biliyorum" diyerek kurtarma operasyonuna dair görüşünü ifade etti. Bununla birlikte, başka bir kadının da yorum yapması üzerine itfaiye personeli onları uyardı ve kurtarma işlemine odaklanmalarını istedi. İtfaiye personeli, kendi deneyimleri ve bilgileri doğrultusunda hareket ederek, tek bir dokunuşla kediyi kurtarmayı başardı. Kedinin kurtarılması sonrası yine aynı kadınlar, bu yöntemi sorgulayarak, "Öyle olmaz, kendisine zarar verebilir" diyerek yorumda bulunması ise ilginç anlara sahne oldu.

Operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.

(RY-YRT-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Operasyon, İtfaiye, Elazığ, kedi, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedinin kurtarılması sırasında ilginç diyalog yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İstanbul Valiliği, Çekmeköy’deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:08:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kedinin kurtarılması sırasında ilginç diyalog yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement