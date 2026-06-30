KEİPA 67. Genel Kurulu Gürcistan'da başladı - Son Dakika
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KEİPA 67. Genel Kurulu Gürcistan'da başladı

KEİPA 67. Genel Kurulu Gürcistan\'da başladı
30.06.2026 13:42
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Gürcistan'da yapılan KEİPA toplantısında bölgesel güvenlik ve yapay zeka konuları ele alındı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 67. Genel Kurulu Gürcistan'da başladı.

Gürcistan'ın Şida Kartli bölgesindeki Kaspi şehrindeki bir otelde düzenlenen ve Türkiye'yi TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in temsil ettiği toplantı, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'nin konuşmasıyla açıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ve çok sayıda bürokratın katıldığı programda, Papuaşvili, KEİPA'nın faaliyetinin bölgesel güvenlik için önemli olduğunu söyledi.

KEİPA Dönem Başkanı Papuaşvili, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine dikkati çekerek, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış süreci ve aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabaların, geniş bölgemiz için daha fazla istikrar ve işbirliği perspektifi oluşturması umut vericidir." diye konuştu.

Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu'nun (BTK) haziran başında tam kapasiteyle işletmeye alındığını anımsatan Papuaşvili, "Bu, pratik işbirliğinin nasıl ortak fayda sağlayabileceğinin ve daha birleşik ve başarılı bir bölgeye yönelik ortak vizyonumuzun gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğinin net bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Papuaşvili konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgeyi etkilediğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, özellikle Rusya'nın dört yıldan uzun bir süre önce Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen ve tüm Karadeniz bölgesini doğrudan etkileyerek burayı dünya politikasının en önemli merkezlerinden biri haline getiren önemli jeopolitik çalkantılar bağlamında, birbirimizin barış ve güvenliğine dış güçlerden çok daha fazla değer veriyoruz."

Açılışın ardından AA muhabirine konuşan KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Dönmez, KEİPA'nın son yıllardaki genel kurul toplantılarında enerji, ulaşım ve haberleşme gibi önemli başlıkların ele alındığını belirtti.

"Son birkaç dönemdir ve özellikle bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu yapay zekadır." diyen Dönmez, dünyada enerji dönüşümü ile birlikte teknolojik bir dönüşümün de olduğunu ifade etti. Dönmez, "Yapay zeka da teknolojik dönüşümünün tam merkezinde yer alıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkati çeken Dönmez, bu durumun Avrupa ve tüm dünyayı etkilediğini vurguladı.

Dönmez konuşmasında İran'la ilgili gelişmelere de değinerek, "Umut ederiz en kısa süre içerisinde orada bir anlaşma sağlanır. Artık savaşlar sadece iki veya savaşan tarafları etkilemiyor, bunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşların enerji koridorlarındaki tedarik süreçlerini de olumsuz etkilediğini belirten Dönmez, "Artık bölgenin daha fazla çatışmayı, daha fazla savaşı kaldıracak hali kalmadı. Bir an önce hem kuzeyimizde hem güneyimizde devam eden bu sıcak çatışmaların sonlandırılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KEİPA 67. Genel Kurulu iki gün sürecek.

Kaynak: AA

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