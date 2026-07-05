Keles Kirazı Hasadı Başladı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Keles ilçesinde coğrafi işaret tescilli kirazın hasadına katıldı.

Varank, Keles ilçesi Küçük Kovacık Mahallesi yakınındaki bahçede, bahçe sahibi Mustafa Ceylan ve Keles Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinden kiraz çeşitleri ve hasada ilişkin bilgi aldı.

Dalından kiraz da toplayan Varank, gazetecilere, coğrafi işaret tescilli Keles Kirazı'nın hasadının sürdüğünü söyledi.

Bursa'nın, kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, sanayisiyle ve tarımıyla ülkenin en müstesna şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirten Varank, "Türkiye'ye değer katan önemli bir şehir, biz de şehrimizin değerlerine şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sene verim iyi, yağışlar güzeldi." dedi.

Varank, Bursa Büyükşehir ve Keles ilçe belediyelerinin de Keles Kirazı'na destek olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Tarım artık stratejik olarak yönetiliyor, geçmişte yapılan karadüzen işleri çiftçilerimiz artık bilimsel olarak hayata geçiriyorlar, bu da tabi verime ve rekolteye yansıyor. Biz Keles'e gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm Türkiye'yi Bursa'ya bekliyoruz, bahçelerimizi gezsinler, ürünlerimizin lezzetine baksınlar. Bursa coğrafi tescilli ürünleriyle de tarımda önemli bir şehir. "