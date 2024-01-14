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Keltepe Kayak Merkezi İlk Ziyaretçilerini Ağırladı - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi İlk Ziyaretçilerini Ağırladı

Karabük'te kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi, yeni yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Karın keyfini doyasıya çıkaran ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tesiste telesiyeje binerek doğanın eşsiz güzelliğini de gözlemleme fırsatı buldu.

14.01.2024 - 18:35,
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Keltepe Kayak Merkezi ilk ziyaretçilerini ağırladı

KARABÜK - Karabük'te kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi yeni yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde aldı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu tesise gelen vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Beyaz örtüyle kaplanan tesiste telesiyeje binen ziyaretçiler de doğanın eşsiz güzelliğini görme imkanını yakaladı.

Keltepe Kayak Merkezi İlk Ziyaretçilerini Ağırladı
Kaynak: İHA
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