Kemal Advan Hastanesi Müdürü, İsrail'in saldırılarında ölen ve yaralanan çocukların durumunu belgeledi

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Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği "katliamda" ölen ve yaralanan çocukların bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki kötü durumu videoya çekerek, belgeledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi görüntüyü, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde durum felaket. Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye yoğun bakımın gerçekliğini ve çocukların (İsrail'in) hedefinde olduğunu anlatıyor" başlığıyla yayınladı.

Görüntülerde Ebu Safiye, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesinde bir katliam gerçekleştirdiğini, buradan gelen vakaların çoğunu çocukların oluşturduğunu ve durumlarının kritik olduğunu ifade etti.

Telefonun kamerasıyla hastaneye getirilen Filistinli çocukların durumunu belgelemeye çalışan Ebu Safiye, yatakta yatan çocuklardan biri için "Bu çocuk göğüs kısmında bulunan, akciğerlere nüfuz eden ve karın içinde kalan şarapnel parçasından muzdarip." ifadelerini kullandı.

Katliamdan sağ kurtulamayan bir çocuğu gösteren Ebu Safiye, "Bu çocuk kısa bir süre önce yaşanan katliamın bir parçası. Yaşını doldurmamışa benziyor. Kafatasının tabanında kırık ve hasar izleri var. Maalesef onu da hayata döndüremedik. O da ailesinin geri kalanı gibi kısa süre önce şehit oldu." dedi.

Başka bir çocuğu gösteren hastane müdürü, "Bu çocuk da vücudunda yüzde 70'i aşan yanıklarla geldi ve şu anda durumu kritik." ifadesini kullandı.

Ebu Safiye, videoya "Durum tam anlamıyla felaket, gece yarısı yoğun bakımda durum böyle." diyerek son verdi.

İsrail ordusu, 17 gündür sıkı kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan ve karadan saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'nin kuzeyinde on binlerce Filistinliyi dar bir alana sıkıştıran İsrail, gıda, su, yakıt ve ilaç girişine izin vermeyerek bölgede bir "aç bırakma" siyaseti izliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'ninkuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GazzeŞeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.