Kılıçdaroğlu: CHP içi tartışmalar beni ilgilendirmiyor

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu; bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı'da bulunan Girmeç köyünde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyarette parti yönetici ve üyelerinin yanı sıra Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ziyarette hem çocuklarla hem tarım işçileriyle sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Tarım işçilerinin çadırlarını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindekilerin kuracağı yeni partinin hazine yardımı alıp almayacağı yönündeki tartışmalara ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemim halkın gündemi; buradaki insanların sorunu. Bu insanların sorununu çözmek. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş... Söylenen söz önemli. Halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor? Halkın sorunlarının çözümü için hangi önerileriniz, modelleriniz var? Buraya geldim. Bu insanlar, bir anlamda unutulmuş insanlar. Bu insanların aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar, çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir."

"CHP'NİN İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben çöpten kağıt toplayan insanlarla da tarlada çalışıp mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teri döküp alın teriyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için ben yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Bakın bugün sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Çiftçiye bakın sorunu var. İşçiye bakın sorunu var. İşsizlere bakın sorunu var. Gençlere bakın sorunu var. Emeklilere bakın sorunu var. Sorunsuz kesim beşli çeteler ve onların yardakçıları. Onların hiçbir sorunu yok. Sarayda oturanların hiçbir sorunu yok. Onların hepsinin keyfi yerinde. Onların halkın sorunlarıyla ilgilenme gibi bir düşünceleri de yok Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu ise ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım; bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi? Hangi siyasi parti dile getirdi? Oturuyorlar akşama kadar konuşuyorlar Meclis'te. Ne konuşuyorlar?

"MECLİS'TE SAHTE OY PUSULASI GÖNDEREN İNSANLARLA İLGİLİ MECLİS BAŞKANLIĞI NE YAPTI?"

Meclis'te olmayan adına sahte oy pusulası gönderilen insanlarla ilgili bu Türkiye ne yaptı? Meclis Başkanlığı ne yaptı? Siyasi partiler ne yaptı? Parlamentoda olup da sahte oy pusulası gönderen sahtekarların hesabının sorulması gerekmiyor mu? Niye gerekmiyor? Ben bu çocukların hakkı için onu soruyorum. Bu çocukların hakkı için. Bu aileler için. Kadın, çoluk, çocuk demiyorlar neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar. Sizler de gördünüz hangi koşullarda çalıştıklarını. Peki bizim anayasa ne diyor? Devlet, sosyal devlettir diyor. Sosyal devlet, vatandaşın yanında, yoksulun yanında, dar gelirlinin yanında duran devlet demektir. Bu tablo sosyal devlet tablosu değildir. Burada üretici de zarar ediyor. 'Geçen yıl bilmem şu kadar dönüm ekiyorduk, bu sene ekemiyoruz' diyor, 'o kadar olmuyor' diyor.

"KONTROLLÜ MEDYA İSTEMİYORUZ"

Dolayısıyla sizden istirhamım, kısır tartışmaların ötesine çıkın. Kontrollü medya istemiyoruz. Bir daha ifade edeyim: Kontrollü, yönlendirilen medya istemiyoruz. Halkın medyasını istiyoruz. Halkın sesi olacak. Şu çocukların hakkını savunacak. Bunlarla röportaj yapılsın. Dertleri ne bu çocukların? Ben bu çocukların hakkını, hukukunu savunan bir kişiyim. Benim tek hedefim o. Siyasetteki tek hedefim o. Onun dışında hiçbir kaygım yok. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim.

"HESAP VERMEYE HAZIR BİR SİYASET ANLAYIŞI GÜDÜYORUZ"

Hiç kimse endişe etmesin. Üzerimize baskılar gelir, yalan haberler üretilir. Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Ağzımdan çıkan A ise Z diye telaffuz edildiğini gördüm. Yazan anlı şanlı gazeteciler, köşklerinde oturan gazeteciler, saraylarda oturan gazeteciler, yalılarda oturan gazeteciler, halktan habersiz gazeteciler. Oturuyorlar koltuklarında beni eleştiriyorlar. Beni eleştireceksen senin istediğin televizyonda karşıma çıkacaksın. Kim kimi eleştiriyor kim kime hesap soruyor.

Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını güdüyoruz. Bir siyasetçi hesap vermekten kaçıyorsa arkasında karanlık noktalar var demektir. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kim soruyorsa hesap verecek. Sonuna kadar gidecek. O zaman anlarız ki siyaset kirlilikten arınmıştır. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur bu insanlara da faydası yoktur."