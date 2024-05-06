Kemalpaşa Belediye Başkanı Müdürlere Teşekkür Etti

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediyede görev yapan müdürleri tek tek dolaşarak çiçek verdi, iyi haftalar ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediyenin gelecekteki proje ve çalışmalarında müdürlere olan güvenini ve desteğini vurgulayan Türkmen, müdürlere ve belediye personeline verdikleri emek ve katkılar için teşekkürlerini sundu.Türkmen, çalışmalarıyla belediyenin başarısında kritik bir rol oynayan yönetim kadrosu ile birlikte daha etkin bir belediyecilik anlayışı için gayret sarf edeceklerini belirtti.

"AİLE HAVASI İÇERİSİNDE"

Başkan Mehmet Türkmen, "Belediyemizin başarısında önemli bir rol oynayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sizlerin çalışmaları, Belediyemizin hizmetlerini en iyi şekilde sunmamızı sağlıyor. Her biriniz, Kendi alanında üstün performans sergileyerek, belediyemizin vizyonunu taşıyan bir lider olarak öne çıkıyorsunuz. Bu küçük jest, sizlere duyduğum takdirin bir ifadesidir. Belediyemizin gelecekteki projelerinde de sizlerle birlikte aile havası içerisinde ilçemize büyük hizmetler gerçekleştireceğiz. Hepinize görevlerinizde başarılar ve iyi bir hafta diliyorum." dedi.