Kemalpaşa\'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.
Kemalpaşa Nazarköy'deki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Musa Sarı, devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, telefon ve kapılarının kendilerine 7 gün 24 saat açık olduğunu dile getirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da gaziler ve şehitlerin emanetleri aileleriyle aynı sofrada bir arada olmaktan gurur duyduklarını, 85 milyon olarak bir ve beraber olacaklarını, her zaman ayaklarını sağlam bir şekilde yere basacaklarını ifade etti.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ile Kemalpaşa Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç da katıldı.
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ABD'li çip devi Nvidia, yeni yapay zeka çipini tanıttı. B200 'Blackwell' çipi, önceki çiplere göre işlemleri 30 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Nvidia, bu yeni çip ile pazar hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor. Şirketin büyük müşterileri olan Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI'nin bu çipi kullanması bekleniyor. Ayrıca, toplantıda yeni yazılım araçları ve otomobillerde kullanılacak çipler de tanıtıldı. Nvidia, yapay zeka teknolojisinde lider bir şirket olarak kabul ediliyor.
Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, gaziler anılarını paylaştı ve hediye paketi verildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3350 lira, satış fiyatı ise 32,3370 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,1280 lira, satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira idi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını ve benzer kazaların yaşanmaması için trafik düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna müdahale ederken, sürücü kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.