Kemalpaşa'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kemalpaşa\'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri için iftar yemeği programı düzenlendi. Kaymakam Musa Sarı, devletin desteklerini dile getirirken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve dernek başkanı da katıldı.

19.03.2024 09:16
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Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Kemalpaşa Nazarköy'deki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Musa Sarı, devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, telefon ve kapılarının kendilerine 7 gün 24 saat açık olduğunu dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da gaziler ve şehitlerin emanetleri aileleriyle aynı sofrada bir arada olmaktan gurur duyduklarını, 85 milyon olarak bir ve beraber olacaklarını, her zaman ayaklarını sağlam bir şekilde yere basacaklarını ifade etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ile Kemalpaşa Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA

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