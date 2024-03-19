Kemalpaşa\'da Gaziler ve Şehit Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

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Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Kemalpaşa Nazarköy'deki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Musa Sarı, devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, telefon ve kapılarının kendilerine 7 gün 24 saat açık olduğunu dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da gaziler ve şehitlerin emanetleri aileleriyle aynı sofrada bir arada olmaktan gurur duyduklarını, 85 milyon olarak bir ve beraber olacaklarını, her zaman ayaklarını sağlam bir şekilde yere basacaklarını ifade etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ile Kemalpaşa Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç da katıldı.