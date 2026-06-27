Kemalpaşa\'daki Yangın Söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.