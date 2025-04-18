Kemer\'de 7. Akra Gran Fondo Öncesi Etkinlikler

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7. Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışları öncesinde şehir turu ve müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye desteğiyle "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenecek yarışlar öncesinde Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda expo alanı kuruldu.

Park, yarın 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda yapılacak yarışlar öncesinde bisiklet tutkunlarının buluşma noktası haline geldi.

"Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" projesi kapsamında düzenlenen şehir turuna, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan tur, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erdi.

Etkinlik, Corendon Airlines ekibi Drifters Rainbow'un canlı müzik performansıyla devam etti. Müzik etkinliğine Kaymakam Solmaz'ın yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Expo alanında bazı turistler müzik eşliğinde dans ederken, bazı ziyaretçiler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Etkinlikte bisikletli çocukların sergilediği akrobasi gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışların, yarın saat 08.00'de Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanından başlaması planlanıyor.