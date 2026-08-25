Kemer'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları Artıyor

Kemer\'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıralı sahilinde 120 deniz kaplumbağası yuvası bulundu, 2 bin 758 yavru denizle buluştu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde üreme dönemi başlayan deniz kaplumbağalarının Çıralı sahiline yaptığı yuva sayısı 120'ye ulaştı. Bugüne kadar 72 yuvadan çıkan 2 bin 758 deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 120'ye ulaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları devam eden Çıralı sahilinde bugüne kadar açılan 72 yuvadaki 4 bin 923 yumurtadan 2 bin 758 deniz kaplumbağası yavrusu Akdeniz ile buluşarak zorlu yolculuklarına başladı.

Yüzlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle takip ettiği bugünkü yuva açılışında 72 yavru kaplumbağa denizle buluştu, 2 embriyosuz, 7'si geç embriyo, 15 bozulmuş yumurta tespit edildi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYİ TECRÜBE ETTİK'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden 2 aile olarak deniz kaplumbağası yuva açılışını izlemeye gelen inşaat mühendisi Berkay Akdeniz, "Gerçekten çok heyecanlıydı. İlk defa böyle bir şeyi tecrübe ettik. Bizim için çok güzeldi, ailecek geldik. Caretta carettaların bu yolculuğunu görmek bizim için çok güzel. Onlara bu hayatta başarılar diliyorum. Biz Antalya Konyaaltı'ndan sırf onları görebilmek için geldik ve iyi ki gelmişiz buraya" dedi.

Ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Kaan Akdeniz, "İyiydi, güzeldi, heyecanlandım biraz. Tabii birkaç ölü çıkacak zannettim ve çıktı da. Çıkışları izledim ve video da çektim" dedi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün yine Çıralı'da çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Çıralı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte yuva açılışımızı yaptık. Bugüne kadar 120 yuvamız var. Bugün de 72'nci yuvamızı açtık. Toplam 4 bin 923 yumurtadan çıkan 2 bin 758'i canlı olarak denize ulaştı. Yuvalardan yavru çıkışlarımız devam ediyor. Güzel bir çalışma yürütüyoruz ekiplerimizle beraber hepsine de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Çıralı, Güncel, Kemer, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama

13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
13:04
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay Anında uyarı yapıldı
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:45:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kemer'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.