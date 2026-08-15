Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ile yangın işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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