Kemer'deki Pikap Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halit Güvercin (84) idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Ovacık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, pikapta yolcu olarak bulunan Nazize Güvercin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.