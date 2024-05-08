Kemer'de trafik kazasında ilkokul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kemer'de trafik kazasında ilkokul müdürü hayatını kaybetti

Kemer\'de trafik kazasında ilkokul müdürü hayatını kaybetti

Kemer'de meydana gelen trafik kazasında Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in kullandığı motosiklet, bir hafif ticari araçla çarpıştı ve motosikletiyle yol kenarına savrulan Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

08.05.2024 17:31
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Kemer'de meydana gelen trafik kazasında bir ilkokul müdürü hayatını kaybetti.

Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin'in (54) kullandığı 07 FHL 57 plakalı motosikletle Selahattin Ö. yönetimindeki 07 AYF 681 plakalı hafif ticari araç, Küçük Çaltıcak Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savrulan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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