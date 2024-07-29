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Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın cenazesi 31 Temmuz'da toprağa verilecek

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ve bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.