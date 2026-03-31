(İSTANBUL) - Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, "suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu dosyada ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Kayyım atanan Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
Tekdağ, "suç örgütü kurma" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu bulunuyordu.
Can Holding soruşturması kapsamında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin dahil çok sayıda isim 20 Ekim'de tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kenan Tekdağ Ev Hapsine Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?