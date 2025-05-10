Kene Uyarısı: Elle Koparılmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kene Uyarısı: Elle Koparılmamalı

Prof. Dr. Altay, kenelerin elle koparılmaması gerektiğini ve kene mücadelesinin önemini vurguladı.

10.05.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı uyardı: "Hayvanların üzerindeki keneler elle koparılmamalı"

SİVAS - Prof. Dr. Kürşat Altay, ölümcül sonuçlar doğuran kerelerin hayvan vücutlarından elle kopartılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene popülasyonunda da hızlı bir artış yaşanıyor. Özellikle Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde kene popülasyonu oldukça arttı. Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında başlayan kene hareketliliği, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan keneler, insanlara temas yoluyla bulaşabiliyor ve yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlayarak hayati risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanların ayda bir defa olmak üzere uygun ilaçlar ile ilaçlamalarını öneriyor. Kene ısırığı durumunda ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıdığını ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Altay, "Ülkemizde kene ile hayvanlara bulaşan hastalıklar da oldukça yaygındır" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalıdır"

Hayvanların üzerindeki keneye kesinlikle elle müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Altay, "Hayvanlarda kene mücadelesi çok çok önemlidir. Günümüzde kene ile mücadelede en etkili yöntem kimyasal mücadeledir. Yetiştiricilerimiz, kenelerin aktif olduğu nisan, mayıs dönemlerinde, ayda bir defa olmak üzere uygun ilaçlarla müdahale etmelidir. Ülkemizde kene ile hayvanlara bulaşan hastalıklar oldukça yaygındır. Kene devamlılığı, meradaki hayvanlarda bir gün ile sınırlı kalmaz, devamlılık sürer. Aynı merada her gün keneler hayvanların üzerine çıkar. Hayvanların üzerindeki keneler elle koparılmamalıdır. Bu yöntem kene ile mekanik bir mücadele yöntemidir ancak çok etkili bir uygulama değildir. Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalıdır" şeklinde konuştu

"Pantolon paçalarını çorabın içine almak gibi basit yöntemlerle korunmak mümkün"

İnsanların bağdan, bahçeden veya merada bulaşabilecek kenelere karşı pantolon paçalarını çorabın içine almak gibi basit yöntemlerle korunabileceklerini ifade eden Altay, "İnsanlar riskli alanlara girdiği zaman bireysel koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Pantolon paçalarının çorapların içerisine almak gibi basit uygulamalarla korunmaları mümkün. Çiftlik gibi yerlerde çalışıyorsak veya çalışıyorsak açık renkli kıyafetler giymek ve tulum giymek basit önlemler arasında yer alır. Tarımla uğraşan kişilerde günlük kene kontrolü çok önemlidir. Bağdan, bahçeden veya hayvan ağılından eve gelindiğinde çocuklarımıza ve kendimize kene kontrolü yapmamız gerekir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin erken teşhisi hayati önem taşıyor. Ölümle sonuçlanan vakaların çoğu, gecikmiş vakalardan oluşmaktadır. Riskli alanlara girdiğimiz zaman yapabileceğimiz bir başka korunma yöntemi ise 24 saat etkili kene kovucu birleşiklerin kullanılmasıdır. Bu da kenelerden korunmada etkili bir çözümdür" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Altay, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene Uyarısı: Elle Koparılmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:41:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kene Uyarısı: Elle Koparılmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.