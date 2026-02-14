Osmangazi Kent Konseyi'nin Çağrısı Karşılık Buldu - Son Dakika
Osmangazi Kent Konseyi'nin Çağrısı Karşılık Buldu

14.02.2026 12:11  Güncelleme: 13:51
Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye genelindeki kent konseyleri Bursa'yı ziyaret etmeye başladı. İlk olarak Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi Bursa'da çeşitli etkinlikler düzenledi.

(BURSA)- Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'nda yapılan çağrının ardından, Türkiye genelindeki kent konseyleri Bursa'yı ziyaret etmeye başladı. Davet, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı tarafından Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapıldı.

Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapılan çağrıya ilk olarak Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi yanıt verdi. "Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılında Tanpınar'ın Şehri Bursa'yı Keşfediyoruz" etkinliği çerçevesinde kente gelen heyet, programına ilk olarak, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretiyle başladı. Ziyarette Gölcük heyetini, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Osmangazi Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Selma Altın karşıladı.

Etkinlik kapsamında Bursa'ya gelecek kent konseylerinin, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yerinde incelemesinin yanı sıra yerel lezzetleri de tadarak kentin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kent konseyinin ilerleyen süreçte Bursa'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Program boyunca Osmangazi Kent Konseyi yöneticileri, Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyelerine Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına hazırlanan özel rota eşliğinde kentin önemli noktalarını tanıttı.

"Tüm kent konseylerini Bursa'yı keşfetmeye davet ettik"

Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, "Osmangazi Kent Konseyi olarak Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'nda bir çağrı yaptık. Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümünde Türkiye genelindeki tüm kent konseylerini Bursa'yı keşfetmeye davet ettik. Yaptığımız bu çağrıya ilk olarak Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi karşılık verdi ve Bursa'yı ziyaret etti. Kendilerini Bursa'da ağırlamaktan çok mutluyuz" konuştu.

Sevim Sakallı'nın davetine icabet ettiklerini belirten Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Turgay Akbaş ise "Bu ziyaretimizde Belediye Başkanımız Erkan Aydın Osmangazi Kent Konseyi bizi çok güzel ağırladı. İnşallah dostluğumuz ve birlikteliğimiz artarak devam edecek. Bursa, çok güzel bir şehir Osmangazi harika bir ilçe, güzel bir gezi yaparak Bursa'dan mutlu şekilde ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bursa köklü tarihi aynı zamanda bir medeniyet mirasıdır"

Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi'ni Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Selma Altın, "Bursa köklü tarihi, kültürü ve dayanışma ruhuyla sadece bir şehir değil aynı zamanda bir medeniyet mirasıdır. 700 yıl önce atılan o güçlü adım bugün hala birlik ve beraberlik içinde yaşama irademize ışık tutmaktadır. Bu ziyaretin kentlerimiz arasında dostluğu pekiştirmesini ve ortak aklı güçlendirmesini emeklilerin sosyal yaşamda daha görünür bir geleceğe katkı sunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyelerinin ziyaretinin ardından diğer kent konseylerinin de Bursa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

