Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri
26.06.2026 22:42
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Bakan Kurum, 1.7 milyon konut yaparak 7 milyon vatandaşı modern yuvalarına kavuşturduklarını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15'inci Milli İrade Buluşması'nda yaptığı konuşmasında "Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam güvenli modern yuvalarına kavuşturduk. Hep söylüyoruz kentsel dönüşüm bir tercih değil kentsel dönüşüm bir lüks değil ve kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele de değil. İstanbul'a bu kapsamda ayrı bir önem veriyoruz, her iki kentsel dönüşümden bir tanesini İstanbul'a yapıyoruz. İstanbul'da dönüşümü çok daha kolay hale getirmek için yarısı bizden kampanyasını başlattık. İstanbul'un 39 ilçesinde 233 bin konutun dönüşüm sürecine devam ediyoruz" dedi.

Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bakırköy'de düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve birçok davetli katıldı. Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarih boyunca milletleri ayakta tutan yalnızca sahip oldukları ekonomik güçleri, askeri kapasitesi veya teknolojik imkanları olmamıştır. Asıl belirleyici olan zor zamanlarda kenetlenme kabiliyeti ve geleceğe birlikte yürüme kararlılığıdır. Aziz milletimizi güçlü kılan da işte budur. Bu topraklar Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbinden 15 Temmuz'a kadar nice sınamalardan geçmiş, her defasında milletimizin birlik ve beraberliği ile yeniden ayağa kalkmıştır. Bu nedenle milli irade bizim için yalnızca seçim meydanlarında, seçim sandığında tecelli eden bir güç değildir. Milli irade, gerektiğinde vatani için nöbet tutan güvenlik güçlerimizin fedakarlığında, afetzedelerin yardımına koşan gönüllerimizin gayretinde, üretmeye devam eden sanayicilerimizin azminde ve milletimizin ortaya koyduğu ortak sorumluluk bilincinde hayat bulan aynı hedefe yürüyebilme kararlılığıdır" dedi.

'LETONYA, ESTONYA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ÜLKEYİ BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN İNŞA ETTİK'

Bakan Kurum, "Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023 tarihinde, tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda ki bu yüzden fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük, 11 dilimizde hayat durdu. 53 bin canımızı, kardeşimizi, vatan evladını toprağa verdik. Milyonlarca insanımız evini kaybetti. Bu büyük felaket sadece yüreklerimizde değil ekonomimizde de çok büyük yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk saatlerde, ilk dakikalarda şu ifadesi çok önemliydi; 'Bize inanın, bize güvenin, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmayız' sözü aslında 11 İl'e aslında 86 milyon vatandaşımıza umut bizlere de talimat oldu. Dile kolay, 11 ilde çalışacaksınız 3 bin 482 ayrı şantiye kurduk. 200 Bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte arı gibi o şehirler için o ilçeler, beldeler, köyler için arı gibi çalıştık. Tabi konut üretimde öyle bir hıza ulaştık ki saatte 23, günde 550 konut inşa ettik ve iki yıl gibi kısa bir sürede bazı yerler bir yıl da bitti. Letonya, Estonya büyüklüğünde bir ülkeyi baştan aşağı yeniden inşa ettik" dedi.

'7 MİLYON VATANDAŞIMIZI SAĞLAM GÜVENLİ MODERN YUVALARINA KAVUŞTURDUK'

Kurum, "Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam güvenli modern yuvalarına kavuşturduk. Bununla da yetinmedik asrın inşasındaki o tecrübeyi o birikimi 81 ile yayalım istedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın konut projesi, gerçekten Türkiye Yüzyılı'na yakışır 81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hep söylüyoruz kentsel dönüşüm bir tercih değil kentsel dönüşüm bir lüks değil ve kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele de değil. Bu anlayışla da Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Gaziosmanpaşa'da, İstanbul'da başlattığı dönüşüm çerçevesinde 2 milyon 684 bin konuta dönüştürdük. İstanbul'a bu kapsamda ayrı bir önem veriyoruz, her iki kentsel dönüşümden bir tanesini İstanbul'a yapıyoruz. Vatandaşımızın bize burada desteği çok önemli, onları da kentsel dönüşüme teşvik etmek için farklı adımlar atıyoruz. İstanbul'da dönüşümü çok daha kolay hale getirmek için yarısı bizden kampanyasını başlattık. Bu kampanya genelinde İstanbul'da 233 bin, bu da 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde vaat edildi. O zaman dediler ki yine vaat işte yaparlar mı yapmazlar mı milletimiz bize Sayın Cumhurbaşkanımız inandı. Her seçimde olduğu gibi ve biz de verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için süreci başlattık ve bugün İstanbul'da hemen hemen 39 ilçesinde her bir mahallesinde 233 bin konutun dönüşüm sürecine devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Konut Projeleri, Sosyal Konut, Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri - Son Dakika

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