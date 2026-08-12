Kentsel Dönüşümde Destek Fırsatları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Bakan Murat Kurum'dan COP31 diplomasisi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı konferans öncesinde bugüne kadar 36 uluslararası temas gerçekleştirdi

COP31 Eylem Gündemi'ni uluslararası taraflarla paylaşan Kurum, ülkelerin iklim taahhütlerini somut adımlara dönüştürmesini sağlayacak "uygulama COP'u" için ortak zemin oluşturmayı hedefliyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- İnternete bağlı cihazlarda en fazla televizyon, en az oyuncak tercih edildi

Kişilerin genel ağa bağlı sistem ve cihaz türleri arasında en fazla kullandığı cihaz yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyon olurken, en az kullanılan cihaz ise yüzde 1,1 ile internete bağlı oyuncaklar olarak belirlendi

Robot süpürgeler ve kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletlerinin kullanım oranı da yüzde 18,6 oldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Ulaştırma alanındaki yatırım projelerine 6 ayda 41,5 milyar harcandı

En büyük harcama 26,8 milyar lirayla demir yollarında yapıldı

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın geliştirilmesi amacıyla kent içi yatırımlar için 11 milyarın üzerinde ödenek kullanıldı

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- KENTSEL DÖNÜŞÜM - Kentsel dönüşümde vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor

Kentsel dönüşüm destekleri kapsamında hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasında hak sahiplerine konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor

Dönüşüm teşvikleri çerçevesinde vatandaşlara ayrıca 3 milyon liraya varan kredi, kira ve tahliye yardımı ile yapı ruhsatı, iskan, tapu ve belediye harçlarında çeşitli muafiyet ve indirimler sunuluyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Küresel havacılık ekosisteminin ekonomiye katkısı 4,1 trilyon dolara ulaştı

Havacılık sektörünün 2026'da yaklaşık 5,2 milyar yolcuya hizmet vermesi, hava kargo hacminin ise 71,6 milyon tona ulaşması bekleniyor

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- Almanya'da elektrik fiyat şoku aşırı sağ AfD'ye desteği artırdı

2022-2023 enerji krizinde yaşanan geçici elektrik fiyat şoku, kapsamlı kamu desteklerine rağmen kalıcı siyasi sonuçlar doğurdu

Yüksek ve beklenmedik enerji maliyetleri bazı seçmenlerin daha düşük enerji maliyeti vadeden ve Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkan AfD'ye yönelmesine neden oldu

(Barış Sağlam/Ankara)

7- Denizüstü rüzgar enerjisi Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümünü yeniden şekillendirebilir

DÜRED Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kalaycı:

"İlk proje yalnızca elektrik üreten bir santral değil, sonraki projelerin yatırım modelini, tedarik zincirini ve yerli sanayinin denizüstü rüzgara geçişini şekillendirecek bir başlangıç olarak görülmeli"

-"Türkiye önümüzdeki 5-10 yıllık denizüstü rüzgar yol haritasını net biçimde ortaya koyabilirse, denizüstü rüzgar enerjisi, arz güvenliğini sağlamanın yanında yeni bir sanayi ve ihracat alanı oluşturabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanacak elektrik koridoru için yeni adım

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan:

"Türkiye'nin doğal gaz ve petrolde bir 'merkez ülke' olmaktan çok, üretici ülkeleri tüketici pazarlarına bağlayan bir 'transit ülke' olma potansiyeli öne çıkmaktadır"

(Başak Erkalan Köprübaşılı-Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- İstanbul'da geçen ay 23 bin 97 ton karpuz satıldı

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 108 bin 253 ton meyve ve 159 bin 959 ton sebze olmak üzere toplam 268 bin 212 ton ürün satışa sunuldu

Meyve tüketiminde ilk sırada yer alan karpuzu, kiraz, kavun, muz, şeftali ve nektarin izlerken, sebzede ise domatesi, salatalık, patates, biber, patlıcan ve kuru soğan takip etti

(Hasan Hüseyin Kul/İstanbul)

10- 30 yıllık kumar bağımlılığını ailesi ve Yeşilay'ın desteğiyle geride bıraktı

Bağımlılığı yenen S.C:

"Kumar bağımlılığı tedavimiz sağlıklı bir aile yaşamını da beraberinde getirdi. Bunun için Yeşilay'a çok minnettarız"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kadın sürücü adayları trafiğe çıkma korkusunu "pembe direksiyon"la aşıyor

25 yıldır yalnızca kadın sürücü adaylarına "pembe direksiyon" adıyla eğitim veren Büşra Karahan:

"Trafikte genelde bir kadın şoför erkek şoför savaşı var. 30 senelik bir erkek şoförle daha 1 sene önce direksiyonun başına oturmuş bir kadın şoförü kıyaslayamayız. 30 senelik şoförle 30 senelik şoförü kıyaslarsınız, kadın şoförle erkek şoförü kıyaslarsınız. Ama bu işte yanlış algılara sebep oluyor"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Uydu cihazıyla izlenen caretta caretta "Tuba" Bodrum açıklarında yaşamını sürdürüyor

Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğunun ardından yeni uydu cihazı takılan kaplumbağanın göç rotası takip ediliyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Proje Asistanı Fatih Polat:

"Tuba'ya 2027 veya 2028 yılındaki yuvalama sezonunda yeniden İztuzu Kumsalı'nda rast geleceğimize inanıyoruz"

(Durmuş Genç-Ömer Kundakçı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

13- Dört büyüklerin toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı

Türk futbolunda başat rol üstlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un finansal tablolarında esas faaliyet zararları dikkati çekerken, kulüplerin söz konusu dönemde esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararı 24 milyar lira oldu

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

14- TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA Spor Masası'nın konuğu oldu:

"İnşallah bu yıl Milletler Ligi şampiyonluğuna Avrupa şampiyonluğunu da ilave ederiz"

"Dünyada organizasyon anlamında takdir edilen bir ülkeyiz"

"Dünyada ve Avrupa'da liglere baktığımızda en iyi ülke konumundayız"

"Olimpiyatların kadınlar tarafına baktığımızda vazgeçilmezlerden olduk. Erkeklerle de katılıp kürsüde yer almak istiyoruz"

"Son 2 yılda özellikle kadınlarda çok geniş bir oyuncu havuzumuz var"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 262. maçına çıkacak

Çekya takımlarıyla yarın 8. kez kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, Hradec Kralove maçıyla "Kupa 2"deki 137. mücadelesini verecek

Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 261 maçtan ise 100'ünü kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada da rakiplerine yenildi

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

16- Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, 68 sezon mücadele ettiği ligde 26 kez şampiyon oldu

Galatasaray, oynadığı 2 bin 266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik, 404 yenilgi yaşarken, 4 bin 66 gol atıp, kalesinde 1993 gol gördü

Sarı-kırmızılı ekibin en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük

En farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında elde eden Galatasaray, en farklı yenilgisini ise 6-0'la Fenerbahçe karşısında yaşadı

(Emrah Oktay/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.