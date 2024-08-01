Kenya'da istilacı kargaların sayısı zehir kullanılarak azaltılacak - Son Dakika
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Kenya'da istilacı kargaların sayısı zehir kullanılarak azaltılacak

Kenya'da turistik bölgelerde yaygın görülen, kümes hayvanlarına saldıran 'istilacı kargaların' sayısı zehir kullanılarak azaltılacak. Kenya hükümeti, kıyı bölgelerinde görülen ve 'istilacı uzaylı kuşlar' olarak da isimlendirilen kargaların sayısını azaltmak için zehir kullanma kararı aldı. Yaklaşık 1 milyon karganın itlafı planlanan ülkenin kıyı şehirlerinden Watamu ve Malindi'de ilk adım atıldı. Hükümet, kıyı bölgelerinde başlattığı itlaf çalışmasıyla kargaların başkent Nairobi'ye doğru ilerlemesini durdurmayı hedefliyor.

01.08.2024 15:00
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Kenya'da turistik bölgelerde yaygın görülen, kümes hayvanlarına saldıran "istilacı kargaların" sayısı zehir kullanılarak azaltılacak.

BBC'nin haberine göre, Asya kökenli olarak bilinen "istilacı kargalar", Kenya'nın kıyı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kenya hükümeti, özellikle kıyı bölgelerde görülen ve "istilacı uzaylı kuşlar" olarak da isimlendirilen kargaların sayısını azaltmak için zehir kullanma kararı aldı.

Yaklaşık 1 milyon karganın itlafı planlanan ülkenin kıyı şehirlerinden Watamu ve Malindi'de ilk adım atıldı.

Hükümet, kıyı bölgelerinde başlattığı itlaf çalışmasıyla kargaların başkent Nairobi'ye doğru ilerlemesini durdurmayı hedefliyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada kararın, çevre uzmanları, kanaat önderleri ve otel sektöründen temsilcilerle aylarca süren istişarelerin ardından alındığına işaret edildi.

Kenya'da bulunan Hollandalı kuş uzmanı Jaap Gijsbertsen, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kargalar, sadece kuşları değil aynı zamanda memelileri ve sürüngenleri de avlıyor. Dolayısıyla biyolojik çeşitliliğe etkileri yıkıcı oluyor." dedi.

Öte yandan uzmanlar, kargaların, küçük yerli kuşların yumurtalarını ve yavrularını da hedef aldığına dikkati çekiyor.

Çevre konusunda araştırmalar yapan Lennox Kirao, "Kargalar, yavruların üzerine atlayıp onları deliler gibi yiyor. Bunlar, normal kuşlar değil vahşice davranıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan çevre ve ses kirliliğine de neden olan karga popülasyonunun yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiği bu süreçte diğer kuşlara veya hayvanlara zarar vermeyen zehir türü kullanılıyor.

Zehirleme yöntemine bazı çevreciler ise karşı çıkıyor.

Hindistan'dan ticaret gemileriyle Afrika kıyılarına geldiği tahmin edilen ve etle beslenen kargaların, İngiliz koloni idaresi tarafından atık sorununu çözmek için Zanzibar'a 1890'larda getirildiğine de inanılıyor.

"İstilacı kargalar", Kenya'da ilk olarak 1947'de görülmüş ve daha çok çöp yığınları etrafında yayılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da istilacı kargaların sayısı zehir kullanılarak azaltılacak - Son Dakika

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