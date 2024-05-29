Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişi kayboldu - Son Dakika
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Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişi kayboldu

Kenya\'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişi kayboldu

Kenya'nın Mai Mahiu kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda 52 kişi kayboldu. Hükümet yetkilileri, sellerden etkilenenler için kurulan 200'e yakın kampın faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Kenya'da yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277'ye yükseldi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları yaklaşık 411 bin kişiyi etkiledi ve 56 bin aile evini terk etmek zorunda kaldı.

29.05.2024 22:57
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Kenya'nın Mai Mahiu kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Mai Mahiu'da son yaşanan sellerde 52 kişinin kaybolduğunu, sellerden etkilenenler için kurulan 200'e yakın kampın faaliyete devam ettiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, 14 Mayıs'ta ülkede etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Afrika'da Kenya, Tanzanya, Somali, Burundi gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Kenya, Uluslararası, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişi kayboldu - Son Dakika
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