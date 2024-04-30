Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 169'a Yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 169'a Yükseldi

Kenya\'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 169\'a Yükseldi

Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 169'a çıktığı bildirildi. Ayrıca 91 kişi de kayıp durumda. Başkent Nairobi'nin de etkilendiği su baskınlarında birçok bölge sular altında kaldı. Ülke genelinde 200 binden fazla kişi şiddetli yağışlar ve sellerden etkilendi. Kenya Demir Yolları banliyö tren seferlerini askıya aldı ve Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenlere yardım amacıyla arazi sağlanması talimatı verdi. Diğer Doğu Afrika ülkeleri de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

30.04.2024 12:27
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Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 169'a çıktığı bildirildi.

Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sellerin neden olduğu yıkımla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 169'a yükseldiği, 91 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapandığı kaydedilen açıklamada, birçok bölgenin de sular altında kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülke genelinde 200 binden fazla kişinin devam eden şiddetli yağışlar ve sellerden etkilendiği vurgulandı.

Kenya Demir Yolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisi'ne arazi sağlanması talimatını vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 169'a Yükseldi - Son Dakika

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