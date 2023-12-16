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Kenya, Suudi Arabistan'a 2.500 kalifiye işçi gönderecek - Son Dakika
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Kenya, Suudi Arabistan'a 2.500 kalifiye işçi gönderecek

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Suudi Arabistan'a 2 bin 500 kişilik bir kalifiye işçi grubunun gönderileceğini duyurdu. Ruto, daha önce kalifiye olmayan işçilerin gittiği Suudi Arabistan'a hemşire gibi kalifiye işçilerin gönderilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Çalışanlar bu ülkede 1300 dolar alacak ve ilk aşamada 2 bin 500 kişinin gideceği ifade edildi. Kenya, işsiz nüfusu azaltmak ve düzensiz göçü önlemek için Almanya gibi ülkelerle de görüşmeler yapmıştı.

Kenya, Suudi Arabistan\'a 2.500 kalifiye işçi gönderecek
16.12.2023 - 10:15,
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Suudi Arabistan'a 2 bin 500 kişilik bir kalifiye işçi grubunun gönderileceğini duyurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Ruto, daha önce kalifiye olmayan işçilerin gittiği Suudi Arabistan'a hemşire gibi kalifiye işçilerin gönderilmesi için anlaşma yapıldığını söyledi.

Çalışanların bu ülkede 1300 dolar alacağını belirten Ruto, ilk aşamada 2 bin 500 kişinin gideceğini ifade etti.

Ruto'nun açıklaması Kenya'nın İsrail'e göndermeye karar verdiği 1500 kişilik işçi kafilesi açıklamasının ardından geldi.

Kenya ülkede artan işsiz nüfusu azaltmak ve düzensiz göçü önlemek için Almanya gibi ülkelerle de görüşme yapmıştı.

Afrika ülkeleri, son yıllarda düzensiz göçün yol açtığı insani krizleri önlemek için çok sayıda ülkeyle resmi anlaşma yoluna gitmişti.

Kaynak: AA
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