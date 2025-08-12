Kepez'deki Orman Yangını Mağdurlarını Konuşturdu - Son Dakika
Kepez'deki Orman Yangını Mağdurlarını Konuşturdu

12.08.2025 13:22
Çanakkale Kepez'de çıkan yangında evleri ve eşyaları zarar gören yangın mağdurları yaşadıklarını anlattı.

'KAPIMIZIN ÖNÜNE KADAR HER YER YANIYORDU'

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde dün çıkan ve alevlerin geniş alana yayıldığı orman yangınında zarar gören 3 köyden biri olan Güzelyalı'daki mağdurlar yaşadıkları anlattı. Evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan, yangın sırasında evde olduğunu belirtip, "Dışarda kara bulut fark ettim. Balkona çıktığımda herkes dışarı çıkmıştı. Yüzlerine alev topu vuruyordu. Işığını gördüm. Daha sonra balkona ateş parçası düşünce, 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Evden çıkıp motosikletimle yokuşu çıkıp, sola döndüğüm anda oranın zaten komple yandığını, alevlerin bizim oraya kadar geldiğini gördüm. Eve dönüp köpeğimi alıp, otomobilime koydum. Bu defa aşağıya doğru inip, sola döndüm. Orada durup, bir süre bekledim. Çünkü insan o an nereye kaçacağını şaşırıyordu. Alevlerin yükselerek, yaklaştığını gördüm. Kapımızın önüne kadar her yer yanıyordu. Otomobilimi almadan önce aşağıya köşeye bıraktığım motosikletim de yandı. Ondan sonra zaten jandarmalar gelip 'İlerleyin, burada beklemeyin' dediler. Defalarca geri dönmeye çalıştık ama alevler vardı. Karşıdaki apartmanlar da yandı hep" dedi.

'CEHENNEM GİBİYDİ'

Evinin sadece balkonunun zarar gördüğünü belirten Melda Çırçan, "İki pencereyi açık unutmuştum hatta kapıyı bile kilitlememişim. Açık unuttuğum pencereden itfaiye ekiplerinin sıktığı su evin içine girmiş. Bir de pencereler açık kaldığı için içerisi is dolmuş. Büyük bir temizlik istiyor ama çok şükür ki yanan herhangi bir eşya yok. Karşı tarafımızdakiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz şanslı olanlardanız. Bizim yanımızdaki 2, 3 ev hariç her yer yandı. Çok çok kötüydü. Gerçekten cehennem gibiydi. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

'KAMERİYEM VE EVİMİN KAPISI YANDI'

Yangında evi zarar gören Naci Başaran da "Geldiğimde alevler vardı. Polis, yaklaşmamıza izin vermedi. Alevler evime girmemişti. Eviminin önünde kameriyem vardı, ahşap kısımları yandı. Evimin mantolaması ve çelik kapısı zarar gördü, camları patladı. Ama çok da bir zarar söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Acılarını biraz olsun unutturan şeyin ise gençlerin motosikletleriyle su, ayran, ilaç dağıtılarak kendilerine manevi destekte bulunmaları olduğunu ifade eden Başaran, "Güzelyalı girişinde bir sosyal yardım yeri oluşturulmuş, akşam gördüm. Pazar yeri gibi her şey vardı. Yangında mağdur olan kişilere orada yardım yapılması çok güzeldi. Allah bin defa razı olsun" diye konuştu.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

