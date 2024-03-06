Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 konutun anahtarı teslim edildi - Son Dakika
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Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 konutun anahtarı teslim edildi

Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde 570 konutun anahtarı teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, törende yaptığı konuşmada, hortumdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve Kepez'in kaderini Antalya'nın kaderiyle birleştirmeye çalışacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise göreve geldikleri günden bu yana milletin parasını millete harcayarak çeşitli yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

06.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:09
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Antalya Büyükşehir Belediyesince Kepez ilçesinde yapımı tamamlanan Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, törende yaptığı konuşmada, dün Kumluca, Demre ve Finike ilçesi başta olmak üzere hortumdan etkilenen ve zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tören için geldiği kentte bölgedeki vatandaşları da ziyaret ettiğini belirten Zeybek, Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike belediye personellerinin vatandaşların yanında olduğunu, şimdiden tüm hasar tespitlerinin yapıldığını dile getirdi.

Kepez'in Antalya'nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Zeybek, "31 Mart seçimlerinde Kepez'in kaderini Antalya'nın kaderiyle birleştirmeye, Kepez'i de tıpkı Muratpaşa, Konyaaltı gibi çok iyi yönetilen bir belediyeye çevirmeye sizin iradeniz yeterli." dedi.

Böcek'in kentte raylı sistem, altyapı, kanalizasyon, doğal gaz, sosyal alan gibi birçok alanda yatırımlar yaptığını belirten Zeybek, o başta olmak üzere tüm CHP adayları için destek istedi.

"2024 seçimlerinde İstanbul'u yeniden kazanıyoruz"

Zeybek, belediyecilikte karşılaşılan zorluklarla şikayet etmeden, halkın çıkarına projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iddialı olduklarını vurgulayan Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 seçimlerinde İstanbul'u yeniden kazanıyoruz. Ankara'yı, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Manisa'yı da artık kazanacağız, Denizli'yi, Bursa, Balıkesir, Uşak, Isparta'yı da kazanacağız. Halk için çalışan belediyecilik anlayışını Türkiye'nin tüm topraklarında, beldelerinde egemen kılacağız. Bir kez daha hak sahiplerine bu mutlu yuvalarında sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını, halkçı ve kamucu bir belediyecilik anlayışıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde Antalya'nın tüm ilçelerinde halkçı, refah belediyeciliğin egemen kılınmasını istiyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise göreve geldikleri günden bu yana milletin parasını millete harcayarak çeşitli yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm alanında bugün teslim edilen 570 daireyle birlikte 4 bin 26 dairenin tamamlandığını belirten Böcek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre belirlenen projelerin yapımına da devam ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Programa CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Cavit Arı, İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve adayları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Gökan Zeybek, Antalya, Kepez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 570 konutun anahtarı teslim edildi - Son Dakika

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