Kerem Batur, Modern Pentatlon'da Üçüncü Kez Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Kerem Batur, Modern Pentatlon'da Üçüncü Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

24.05.2025 13:33
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur, Modern Pentatlon U13 kategorisinde katıldığı üç ayrı Türkiye Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, üst üste üç kez Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Kerem Batur, Modern Pentatlon U13 kategorisinde katıldığı üç ayrı Türkiye Şampiyonası'nda da zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Kerem Batur, farklı tarihlerde düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama-Gelişim Yarışı'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Üç ayrı şampiyonada da başarı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur, 9 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışında 3'lü kombinasyon olan yüzme, atış ve koşu etaplarını en iyi dereceyle tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu, 3–6 Nisan 2025 tarihleri arasında yine Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışı'nda U13 kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarısını bir ay içinde bir kez daha tekrarlayan Batur, 3–4 Mayıs 2025 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama-Gelişim Yarışı'nda da U13 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak üçüncü kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

"Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Genç sporcumuz Kerem Batur'un Türkiye çapında elde ettiği bu büyük başarı bizleri gururlandı. Modern Pentatlon gibi disiplinli ve çok yönlü bir branşta üst üste üç kez Türkiye Şampiyonu olmak, büyük bir azim, kararlılık ve disiplin gerektirir. Kerem'in bu başarısı, Muğla'mızın sporda geldiği noktayı ve gençlerimize sağladığımız altyapı desteğinin meyvelerini vermeye başladığını açıkça göstermektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sadece bugünü değil, yarını da kazanmaları için çalışıyoruz. Sporcumuz Kerem Batur'u ve antrenörümüz Can Küçükbilgili'yi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kerem Batur, Modern Pentatlon'da Üçüncü Kez Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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