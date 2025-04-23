Kerkük\'te 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlandı

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Maarif Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kerkük Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün çeşitli kesimlerin bir çatı altında eğitim gördüğü Maarif Okullarında 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocuklar için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini aktaran Muhammed, "Bugün çocuklarımızın günü ve onların gerçekleştirdikleri faaliyetleri izledik. Bugün ders yapmadık sadece kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Çocukların doyasıya eğlendiklerini ve çeşitli aktivitelerde yarıştıklarını belirten Muhammed, çocuklara ödül ve hediyeler verdiklerini ifade etti.

"Gazze çocuklarını da unutmadık"

Gazze'deki çocukları da yad ettiklerini dile getiren Muhammed, bir gün bu kutlamaların da Filistin'de de barış ve huzur içinde yapılması temennisini dile getirdi.

Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Gazze'de insanlık dramı yaşandığını hatırlatan Muhammed, Gazze çocuklarını unutmadıklarını ve bugün çocuklarla birlikte onlar için dua ettiklerini söyledi.