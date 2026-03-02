Kerkük\'te ABD ve İsrail Protesto Edildi

Irak'ın Kerkük kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden dolayı İsrail ve ABD protesto edildi.

Kent merkezindeki Bayrak Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda göstericiler, İran'a yönelik saldırıların bir an önce durmasını istedi.

Gösteriye katılan Ehli Beyt Cami ve Hüseyniyesi imam hatibi Ali Tisinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu savaşın durdurulması ve bir an önce bölgenin istikrara kavuşması çağrısında bulundu.

Saldırılardan tüm bölge ülkelerinin etkilendiğini kaydeden Tisinli, İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletlerin bu duruma müdahale etmesinin önemini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.