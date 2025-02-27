Kerkük'te Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Kerkük'te Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı

Kerküklüler ramazan hazırlıkları için çarşı ve pazarları dolduruyor, ucuz ve kaliteli ürünler arıyor.

27.02.2025 01:16
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Irak'ın Kerkük kentinde ramazan hazırlıkları yapan Kerküklüler, başta hurma olmak üzere iftar ve sahur sofralarında tüketecekleri yiyecek ve içecekleri temin etmek için çarşı ve pazarları doldurdu.

Kent merkezindeki Tarihi Korya Çarşısı ve Büyük Pazar'da yoğunluk yaşanıyor. Çoğunlukla küçük esnafların bulunduğu kentin en işlek çarşısı olan Büyük Pazar'a ramazan sofrası için ucuz ve kaliteli ürünler almak isteyenler alışveriş yapıyor.

Çarşı ve pazarlarda Türkiye başta olmak üzere İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan getirilen ürünler satılıyor.

AA muhabirine konuşan esnaf Allav Saa, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çarşı pazarın hareketlendiğini ve bundan memnun olduklarını ifade etti.

Halkın ağırlıklı olarak baharat çeşitleri, meyveli içecekler ve et ürünlerine yöneldiğini anlatan Saa, çarşıda en çok Türk ürünlerinin rağbet gördüğünü söyledi.

Bir başka esnaf Ahmet Sultan da ürünlere gelen zamların insanlardaki alışveriş heyecanını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Muhi Muhammed ise ramazan alışverişini erken yapmak istediğini, bu yüzden kentin en uygun çarşısı olan Büyük Pazar'ı tercih ettiğini belirtti.

Han ve hamamlarıyla meşhur Büyük Pazar çarşısında baharatçılar, aktarlar, bakırcılar, gıda ve kuru yemiş dükkanları bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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