Kerkük'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen "Türkmen şehitler" anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kerkük'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen "Türkmen şehitler" anıldı

Kerkük\'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen "Türkmen şehitler" anıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma merasimi düzenlendi.

16.01.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma merasimi düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi tarafından düzenlenen Kerkük'teki törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkanları ve yerel yetkililer katıldı.

ITC Başkanı Turan, "Türkmenler, kendi haklarını elde etmek için on yıllardır mücadele ediyor. Türkmenler bu ülkede haklarını elde edene kadar yasal yollarla mücadelelerini sürdürecektir. Şehitler de bu milletin varlığı için canını feda etti." dedi.

Türkmenlerin davasının hak davası olduğunu söyleyen Turan, Türkmen siyasi liderlerinin dün olduğu gibi bugün de hedef alındığını aktardı.

Turan, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde Türkmenlerin terör örgütü PKK tarafından saldırılara muruz kalmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Son yıllarda Türkmen yetkililerine yönelik yapılan saldırıların arkasında terör örgütü PKK'nın olduğuna vurgu yapan Turan, tüm olanlara rağmen Türkmenlerin haklı davalarında vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Devrik Saddam Hüseyin rejimi, 16 Ocak 1980 tarihinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci gibi Türkmen siyasi lider kadrosu ve arkadaşlarını idam etmişti.

Türkmenler, şehitlerin hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak tarihini "Türkmen Şehitler Günü" olarak anıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Saddam Hüseyin, Kerkük, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen 'Türkmen şehitler' anıldı - Son Dakika


02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen "Türkmen şehitler" anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.