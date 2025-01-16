Kerkük\'te Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen "Türkmen şehitler" anıldı

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Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma merasimi düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi tarafından düzenlenen Kerkük'teki törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkanları ve yerel yetkililer katıldı.

ITC Başkanı Turan, "Türkmenler, kendi haklarını elde etmek için on yıllardır mücadele ediyor. Türkmenler bu ülkede haklarını elde edene kadar yasal yollarla mücadelelerini sürdürecektir. Şehitler de bu milletin varlığı için canını feda etti." dedi.

Türkmenlerin davasının hak davası olduğunu söyleyen Turan, Türkmen siyasi liderlerinin dün olduğu gibi bugün de hedef alındığını aktardı.

Turan, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde Türkmenlerin terör örgütü PKK tarafından saldırılara muruz kalmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Son yıllarda Türkmen yetkililerine yönelik yapılan saldırıların arkasında terör örgütü PKK'nın olduğuna vurgu yapan Turan, tüm olanlara rağmen Türkmenlerin haklı davalarında vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Devrik Saddam Hüseyin rejimi, 16 Ocak 1980 tarihinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci gibi Türkmen siyasi lider kadrosu ve arkadaşlarını idam etmişti.

Türkmenler, şehitlerin hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak tarihini "Türkmen Şehitler Günü" olarak anıyor.