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Keşan Belediye Başkanı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları bağımlı bireylere destek veriyor. Ayrıca, Edirne Müftülüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi öğrencilerine sınav döneminde ikramda bulunuyor.

Keşan Belediye Başkanı Yeşilay Danışmanlık Merkezi\'ni ziyaret etti
23.01.2024 - 13:13,
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez yetkilileriyle görüşen Helvacıoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'da birinci yılını doldurmaya hazırlanan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mizi ziyaret ederek verilen hizmetler ile ilgili bilgi aldık. Alanında uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları ile bağımlı bireylere hem arınma hem de sağlığa zararlı maddelerin kullanımını bıraktırma sürecinde destek vermeye devam ediyor. Çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diler, hemşerilerimize sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine ikram

Edirne Müftülüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere ikramda bulunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavlara hazırlık döneminde öğrenciler yalnız bırakılmıyor.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları "Siz Yeter ki Çalışın" sloganıyla evde yaptıkları poğaça, börek, kek, kurabiye ve benzeri yiyecekleri 18.00-22.00 saatleri arasında öğrencilere ikram ederken, Genç Kızılay Edirne gönüllüleri ise 16.00-20.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunuyor.

Kaynak: AA
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Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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