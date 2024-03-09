Keşan\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Keşan Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşanspor Düğün Salonu'ndaki programda, kadınları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek tüm kadınların gününü kutladı.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kadınların gücüne güç katmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Helvacıoğlu, Trakya'da kadınlara en fazla istihdam sağlayan belediyelerden biri olduklarını aktardı.
Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Sema Kılıç ise üretken ve fedakar kadınların dünyaya değer katmaya devam ettiğin kaydetti.
Konuşmaların ardından müzik grubu konser verdi.
Girişimci kadınlar TOBB'un etkinliğine katıldı
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi girişimci kadınlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.
Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Alabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, programda girişimci kadınların ticaret, sanayi, turizm, tarım ve eğitim alanlarında istek ve taleplerinin konuşulduğunu söyledi.
Destek ve teşvik projelerinin de ele alındığını belirten Alabak, "Oda olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve projeler ile üyemiz olan kadın girişimcilerimizin ekonomide ve sosyal yaşamda aktif olarak rol almasını sağlarken girişimci kadın olmak isteyen kişilere de örnek oluyoruz." dedi.
Keşan'da CHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
CHP Keşan İlçe Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, bir düğün salonundaki programda, dünyanın diğer yarısı olan kadınların tüm haklara sahip olduğunu söyledi.
Kadınların bazı kazanımlarını törpüleyenlerin olduğunu belirten Özcan, artan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından konser verildi.
İzzetiye'de seralarda üretim artacak
Keşan Belediyesince Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle İzzetiye Mahallesi'nde kurulan 20 seranın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Trakya'da tarım belediyeciliği ve üretim belediyeciliği anlayışını yansıtarak üretim odaklı seralarla hem ürün çeşitliliği hem de gelir alternatifiyle vatandaşların aile ekonomilerine katkı sağaldıklarını vurguladı.
Daha fazla sera kuracaklarını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Daha fazla üretim yapacağız, emek harcayacağız. Bu işleri biz yapacağız. Hem bölge istihdamına hem ekonomiye hem tarım teşviki hem de tarım bölümü öğrencilerimizin eğitimine katkı veren dört dörtlük bir proje."
Üretici Hülya Çelik de devlet desteğiyle üretime başladığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.
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