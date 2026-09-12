Keşan'da aranan hükümlü yakalandı, 9 yıl 19 ay 22 gün hapis cezası kesinleşti - Son Dakika
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Keşan'da aranan hükümlü yakalandı, 9 yıl 19 ay 22 gün hapis cezası kesinleşti

Keşan\'da aranan hükümlü yakalandı, 9 yıl 19 ay 22 gün hapis cezası kesinleşti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü İ.G. polis ekiplerince yakalandı. İ.G'nin 2 farklı aranma kaydı ve toplam 9 yıl 19 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi Hasır Sokak'ta İ.G'yi yakaladı.

Yapılan sorgulamada İ.G'nin, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçlarından 2 farklı aranma kaydının olduğu belirlendi.

İ.G'nin toplam 9 yıl 19 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İ.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Keşan'da uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde durumundan şüphelendiği E.K. ve T.U'yu durdurdu.

Şahısların yapılan kaba üst aramasında 2 peçete içerisinde 3,77 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin uyuşturucu olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili E.K. ve T.U. hakkında adli işlem yapıldı.

Keşan'da uyuşturucu olduğu değerlendirilen 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yenigün Sokak'ta durumundan şüphelendiği E.İ'yi durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 peçete içerisinde sarılı 11 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ele geçirilen hapların uyuşturucu olduğu değerlendirildi.

E.İ. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da aranan hükümlü yakalandı, 9 yıl 19 ay 22 gün hapis cezası kesinleşti - Son Dakika

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