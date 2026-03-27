Keşan\'da Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

27.03.2026 14:38
Keşan Kaymakamlığı, köylerin ihtiyaçlarını ele alan olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Keşan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da katıldı.

İlçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, mevcut hizmetler değerlendirilerek yeni dönem hedefleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca seçimler yapıldı. Aday olan muhtarlar ve temsilcilere başarı dilekleri iletildi. Görev alacak isimlere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

-İpsala'da tarama ve aşılama yapıldı

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Yenikarpuzlu ve Pazardere ilçelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde sağlık taraması, aşılama ve küpeleme çalışmaları gerçekleştirdi.

İşletme sahiplerine hayvan sağlığı, koruyucu hekimlik uygulamaları, aşılama takvimleri ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Müdürlük, küpesiz ve kayıtsız işletmelerin hayvancılık desteklemelerinden yararlanamayacağını hatırlatarak, hayvanların kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti.

-Uzunköprü'de su hattı yenilenecek

Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in İller Bankası yetkilileriyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Yeniköy ve Çöpköy mahallelerindeki uzun süredir sorun yaratan su isale hattının tamamen yenileneceğini duyurdu.

Çalışma ile mahalle sakinlerinin daha sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

-Trakya Üniversitesi, TUA Astro Hackathon'a ev sahipliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde, TÜMMİAD ve Valentura iş birliğiyle düzenlenen TUA ASTRO HACKATHON'un Edirne ayağı 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarından gençler, 48 saat boyunca ekipler halinde projeler geliştirerek uzay ve havacılık problemlerine çözüm arayacak. Etkinlik, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran... İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...

14:25
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
