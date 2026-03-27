Keşan\'da Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Keşan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da katıldı.

İlçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, mevcut hizmetler değerlendirilerek yeni dönem hedefleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca seçimler yapıldı. Aday olan muhtarlar ve temsilcilere başarı dilekleri iletildi. Görev alacak isimlere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

-İpsala'da tarama ve aşılama yapıldı

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Yenikarpuzlu ve Pazardere ilçelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde sağlık taraması, aşılama ve küpeleme çalışmaları gerçekleştirdi.

İşletme sahiplerine hayvan sağlığı, koruyucu hekimlik uygulamaları, aşılama takvimleri ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Müdürlük, küpesiz ve kayıtsız işletmelerin hayvancılık desteklemelerinden yararlanamayacağını hatırlatarak, hayvanların kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti.

-Uzunköprü'de su hattı yenilenecek

Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in İller Bankası yetkilileriyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Yeniköy ve Çöpköy mahallelerindeki uzun süredir sorun yaratan su isale hattının tamamen yenileneceğini duyurdu.

Çalışma ile mahalle sakinlerinin daha sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

-Trakya Üniversitesi, TUA Astro Hackathon'a ev sahipliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde, TÜMMİAD ve Valentura iş birliğiyle düzenlenen TUA ASTRO HACKATHON'un Edirne ayağı 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarından gençler, 48 saat boyunca ekipler halinde projeler geliştirerek uzay ve havacılık problemlerine çözüm arayacak. Etkinlik, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.