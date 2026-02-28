Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde sırtında halıyla yürüyen A.A.'nın durumundan şüphelendi. Polis, durdurduğu A.A.'nın taşıdığı halının içerisinde ruhsatsız av tüfeği ve şarjör içerisinde 25 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Keşan'da Halıyla Tüfek Taşıyan Şüpheli Yakalandı
