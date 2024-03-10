Keşan'da İbrice Limanı ve çevresindeki çalışmalar devam ediyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince limanda otopark, balıkçılar için soğuk hava deposu, malzeme bırakma alanı ve içme suyu hattı yapımı sürüyor.
Ayrıca mevcut liman içindeki taş binanın bakım ve onarımı yapılıyor, dalış kulüplerine yeni faaliyet noktaları inşa ediliyor.
Edirne'nin önemli turizm destinasyonlarından İbrice Limanı ve diğer limanların yeni sezonda modern ve ihtiyaca uygun yeni yüzleriyle vatandaşlara hizmet vermesi amaçlanıyor.
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30 köy yolu, Elazığ'ın Keban ilçesinde ise 11 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki caddelerin kardan temizlenmesi için çalışma yürütürken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Elazığ'da ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Tel kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak biliniyor. 40 yıllık tel kadayıf ustası Hakan Güvez, tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu ve Ramazan ayı boyunca bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Gençlerin bu zor işleri sevmediğini belirten Güvez, Konya'da tek tel kadayıfı döken usta olduğunu ifade etti.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlere saygısızlık yapıldığı görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştirildiği tespit edilen K.G. isimli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlandı.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.
Kayseri'de Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazının başlangıç noktası olan Battal Mescidi, şehirdeki İslam'ın ilk izlerini taşıyor. Eski 'Mazaka' kentinin beş tepesinden birinde bulunan mescit, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi tarafından yaptırılmıştır. Restorasyonlar geçiren mescidin yanında ise Moğol istilasından kalma Kırk Kızlar Türbesi bulunmaktadır.
Nikah işlemleri için memleketine gelen Uzman Çavuş İsmail Yavuz, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kütahya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirterek, bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.
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