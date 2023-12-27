 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keşan'da kumar oynayanlara ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da kumar oynayanlara ceza kesildi

Keşan ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 16 bin 220 lira para cezası uygulandı.

Keşan\'da kumar oynayanlara ceza kesildi
27.12.2023 - 16:11,
Abone Ol

Keşan ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda M.K, E.K, H.E, A.K. kumar oynarken suç üstü yakalandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 5 bin 800 liraya el konuldu.

İşyeri sorumlusu U.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan kişilere toplam 16 bin 220 liralık ceza uygulandı.

Otomobilde silah ele geçirildi

Keşan'da bir otomobilde silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yaptıkları uygulamada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Aracın sol arka koltuk paspas üzerinde bir adet tabanca ve şarjör içinde toplam 9 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.İ'nin üzerini aradı. Aramada 10 liraya sarılı halde 1 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da kumar oynayanlara ceza kesildi - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:42:41. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'da kumar oynayanlara ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement