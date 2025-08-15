Keşan'da Kuraklık Alarmı - Son Dakika
Keşan'da Kuraklık Alarmı

Keşan\'da Kuraklık Alarmı
15.08.2025 10:01
Keşan'da Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü, 3,5 aylık su kaldı.

Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan'a içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 1'in altına düştü, ilçenin yaklaşık 3,5 aylık suyu kaldı.

Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı buharlaşma nedeniyle yüzde 1'in altına düştü.

Barajda yaklaşık 2 milyon metreküp su kaldı, bu miktarın 1 milyon 600 bin metreküpü ölü hacim olarak bulunuyor.

Günlük ortalama 11 bin metreküp su tüketimi olan ilçenin baraj ve kuyulardaki suyuyla birlikte yaklaşık 3,5 aylık suyu bulunuyor.

Son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, gazetecilere, bölgede son 65 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını söyledi.

Su kaynaklarının kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Kara, "DSİ verilerine göre 56 milyon metreküp kapasiteli barajımızın 2 milyon metreküp suyu kaldı. Bu miktarın 1 milyon 600 bin metreküpü ölü hacim diye tabir edilen balıklar ve canlı yaşamı için ihtiyaç duyulan su. Bizim kullanabileceğimiz 400 bin metreküp su var." dedi.

Kara, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Su kesintilerine gitmeden kurak dönemi geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Kara, "Biz ilçemize günde ortalama 11 bin metreküp su veriyoruz. Bu suyun yüzde 65'ini Kadıköy Barajı'na alternatif olarak devreye sokulan Kumdere mevkisindeki 15 su kuyusundan veriyoruz. Oradan gelen su terfi 2 hattına geliyor ve Kadıköy Barajı'ndan gelen suyla burada karışıp cazibeli bir şekilde depolar aracılığıyla vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kara, özellikle yaz aylarında suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

Suyun her damlasının önemli olduğunu anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Büyük şehirlerimizde 3-5 saatlik su kesintileri başladı. Umarım biz duruma düşmeyiz. Yağmura hasretiz. Kumdere bölgesinde yeni kuyular açmak için çalışmalar başlattık. Yeni kuyular açıp halkımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Aralık ayına kadar idareli bir şekilde gidersek hiçbir sorun yaşamayız gibi gözüküyor. Suyun en değerli olduğu dönemlerdeyiz. Suyu tasarruflu kullanalım. Boş yere suyu harcamayalım. Halı yıkama, araç yıkama ve bahçe sulamadan biraz kaçınmak lazım. Barajımız bitmek üzere. Su kesintisi yaşamamak için halkımızın suyu idareli kullanması lazım."

Kaynak: AA

