Keşan\'da Orman Yangını: 3 Hektar Zarar Gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki Çakıl Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.