Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki Çakıl Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Orman Yangını: 3 Hektar Zarar Gördü - Son Dakika
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