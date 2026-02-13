Keşan\'da Sabah Sisi Hayatı Olumsuz Etkiledi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle binalar gözden kayboldu.

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 30 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte; Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.