Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Keşan\'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

12.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEŞAN'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Edirne, Keşan, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:32:58. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement