Keşan\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce arkadaşları Ş.B. ve U.K'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki evlerine giden Y.U. (31) ve U.A'ya (22) evin bahçesindeki köpek saldırmış, köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışan Y.U. ve U.A. ile Ş.B. ve U.K. arasında tartışma çıkmıştı.

Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Y.U. ve U.A. yaralanmış, Yaralılardan Y.U, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan U.K. ve Ş.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden U.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.