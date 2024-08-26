Keşan'da su birikintisi nedeniyle kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Keşan'da su birikintisi nedeniyle kaza: 3 yaralı

Keşan\'da su birikintisi nedeniyle kaza: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkan otomobil, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

26.08.2024 12:02
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkarak, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak'a dönüş yaparken yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıktı. Kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü B.D. ile yanındaki A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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