Keşan'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

25.03.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Ali Eren Kayar yaşamını yitirdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Eren Kayar (19) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Malkara kara yolundaki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Ali Eren Kayar'ın kontrolünü yitirdiği 34 GGM 080 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Kayar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Eren Kayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ali Eren, Güncel, Edirne, Trafik, Keşan, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:52:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.