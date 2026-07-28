Keşan\'dan Londra\'ya Altın Madalya

EDİRNE'nin Keşan ilçesinden bal üreticisi İlyas Özgül (57), dünyanın en saygın bal yarışmalarından biri olan ve İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen London International Honey Awards 2026 yarışmasında poliflora (çok çiçekli bal) kategorisinde altın madalya kazandı.

Keşan'da yaşayan üretici İlyas Özgül, bir arkadaşı aracılığıyla ilçede ürettiği balla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'London International Honey Awards 2026', Türkçe adıyla 'Londra Uluslararası Bal Ödülleri 2026' yarışmasına katıldı. Uygulanan kör tadım testleri ve sıkı paketleme kriterleri gibi aşamalardan geçen Özgül'ün balı, yarışmada poliflora kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.

Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi lisansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) ise finans üzerine yüksek lisans yapan ve uzun yıllar finans sektöründe çalışan İlyas Özgül, 2002 yılında memleketi Keşan'da kendi adını taşıyan küçük bir işletme kurarak İspat Cami Mahallesi'nde bal üretmeye başladı. Bu yıl bal üretiminde 45 kovana ulaşan Özgül, aldığı sonucun hem Keşan hem de bölge ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, "Bu sonuca nasıl vardım? Benim biraz yabancı dilim var. Yabancı kaynakları okudum, yabancı uzmanlarla görüştüm. 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongreye katıldım. Arıcılar Birliği sayesinde standart arıcılığın ülkemizde nasıl yapıldığını gözlemleme şansım oldu. Değişik yörelerden, değişik arıcılarla, değişik metotlarla, değişik arıcılık yapan arkadaşlarla tanışma fırsatım oldu. Bütün bu bilgileri kafamda sentezleyerek en güzelini, en kalitelisini üretmenin yollarını ararken burada kendime butik bir işletme kurdum. Öğrendiğim, keşfettiğim şeyleri uyguladım. Geçen mart ayında bir arkadaşıma balımdan vermiştim. O da misafir ettiği bir arkadaşına ikram etmiş. O kişi de Londra'daki yarışmada ekspertizmiş. Balı kimin ürettiğini sormuş. Beni aradılar. Çok ısrar ettiler. 8 Nisan'da başvurumu yaptım. İstanbul'da yapılan ön elemeye 51 numune geldi. İngiltere'den de ekspertiz geldi. Sadece benim balım, ön laboratuvar analizine gerek duyulmadan direkt yarışmaya gitmeye hak kazandı. Balımız yarışmada poliflora kategorisinde altın madalya aldı" diye konuştu.

'EMEĞİMİZİN, ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ'

Yarışmada balın birçok eleme ve incelemeden geçtiğini ifade eden Özgül, "Yarışma o kadar objektif ki 6 tane numune gönderdim. Biri Londra'da, biri Fransa'da, biri Almanya'da tahlil oldu. 18 parametreden sonra komisyon tarafından değerlendiriliyor ve ödüller bu şekilde dağıtılıyor. Demek ki bizim balımızda ne bir kimyasal atık, ne bir zehir, ne de biyolojik, kimyasal bir negatif etkiye rastlanmadı. Bu benim için gurur verici bir olay. Ben her işimi böyle yapıyorum. Bu ayçiçeği balı ve ayçiçeği balının gerçek değerine ulaştığını Londra'daki yarışma tescilledi. Bundan sonra piyasada da biz bu işin arkasındayız. Emeğimizin, uğraşımızın, ülkemizin arkasındayız" dedi.

İlyas Özgül, kazandığı altın madalya ile bölgenin yerel üretim potansiyelini ve kalitesini uluslararası platformda da kanıtlamış olduklarını ve bunun hem kendileri hem de Türkiye için gurur verici olduğunu kaydetti. Bu yıl 45 kovana ulaştıklarını ve ilerleyen dönemde bunu arttırmak istediklerini dile getiren Özgül, bal üretimi yapmak isteyen gençlerinde daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.