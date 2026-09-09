Keşan'ın eski başkanı Ergene ve meclis üyesi Yalçın mezarları başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'ın eski başkanı Ergene ve meclis üyesi Yalçın mezarları başında anıldı

Keşan\'ın eski başkanı Ergene ve meclis üyesi Yalçın mezarları başında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Keşan'da eski belediye başkanı Rasim Ergene vefatının 50. yılında, eski meclis üyesi Harun Yalçın ise ölümünün 15. yılında düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Özcan'ın katıldığı törende mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.

Keşan'ın eski belediye başkanlarından Rasim Ergene ile eski belediye meclis üyesi Harun Yalçın, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.

Rasim Ergene'nin ölümünün 50. yılı dolayısıyla düzenlenen törene Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, CHP Keşan İlçe Başkanı Harun Komanlı, belediye meclis üyeleri ile Ergene ve Yalçın'ın aileleri ve yakınları katıldı.

Özcan, törende yaptığı konuşmada, Ergene'nin Keşan'a önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Ergene'nin belediye başkanlığı yaptığı dönemde kente büyük emek verdiğini belirten Özcan, "Hayatının ve hizmetlerinin en verimli çağında bu dünyadan göç etti. Kendisini vefatının 50. yılında bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride bıraktığı ailesine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İmam Hatip Ali Gücüyener tarafından dua edildi, Ergene'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Katılımcılar daha sonra ölümünün 15. yılında anılan eski belediye meclis üyesi Harun Yalçın'ın mezarına geçti.

Özcan, burada yaptığı konuşmada da Yalçın ile belediye meclisinde birlikte görev yaptıklarını belirtti.

Yalçın'ın genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Özcan, "Harun Yalçın'ı birlikte görev yaptığımız dönemdeki çalışmaları ve güzel hatıralarıyla her zaman saygı ve rahmetle anacağız." diye konuştu.

Yalçın'ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından dua edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Harun Yalçın, Güncel, Edirne, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'ın eski başkanı Ergene ve meclis üyesi Yalçın mezarları başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt

16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:41:13. #7.13#
SON DAKİKA: Keşan'ın eski başkanı Ergene ve meclis üyesi Yalçın mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement