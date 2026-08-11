Keşap'ta Kamyonet Kayalıklara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Güneyköy mevkisinde Mustafa M. (40) yönetimindeki 28 DC 154 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Hüseyin M. ve Yavuz M. (18), Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin M, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.