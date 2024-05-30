KESK Kadın Meclisi, Buse Berfi Yılmaz'ın saldırıya uğramasını protesto etti - Son Dakika
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KESK Kadın Meclisi, Buse Berfi Yılmaz'ın saldırıya uğramasını protesto etti

KESK Kadın Meclisi, Buse Berfi Yılmaz\'ın saldırıya uğramasını protesto etti

KESK Kadın Meclisi, öğretmen Buse Berfi Yılmaz'ın saldırıya uğramasını protesto etti. Açıklamada, faillerin sokaklarda rahatça gezemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, AKP iktidarının kadına yönelik şiddeti körüklediği ve failleri cesaretlendirdiği belirtildi.

30.05.2024 22:31
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(İSTANBUL) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, öğretmeni Buse Berfi Yılmaz'ın Ahmet Hasan Tanrıverdi tarafından saldırıya uğramasını protesto etti. Açıklamada, "Buse Berfi ve nicelerinin adlarını haykırmaktan usanmayacağız. Biz nefes aldığımız sürece failler sokaklarda rahatça gezemeyecek çünkü haykırıyoruz" denildi.

Anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz (32), İstanbul Kartal'da Ahmet Hasan Tanrıverdi'nin saldırısında ağır yaralanıp iki hafta yoğun bakımda kalmıştı. Olayın ardından Tanrıverdi, serbest kalmıştı.

Durumu protesto etmek için KESK Kadın Meclisi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Eğitim-Sen 2 No'lu Şube'de açıklama yaptı. Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Zinfira Devriş, şunları söyledi:

"Daha önce de sabıkası bulunan fail Ahmet Hasan Tanrıverdi denetimli olarak serbest bırakıldı. Buse yoğun bakımdan çıktı ama hala durumu kritik. Aile şikayetçi oldu. Telefon görüşmeleri delil olarak sunuldu. Buse'nin kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden şiddete maruz kaldığına ilişkin darp raporu var. Tüm bunlara ve suçu işleyen erkeğin bilinçli bir taksirle neredeyse ölüme sebep olabilecek bir suçun faili olduğu apaçık ortadayken fail savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu karar başta Buse öğretmen olmak üzere ülkedeki tüm kadınlara karşı alınmış hukuksuz bir değersizleştirme kararıdır. Ayağının yere değmesiyle içimizin yandığı kız kardeşlerimiz, yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Bizi susturmaya gücünüz yetmedi, yetmeyecek. Buse Berfi ve nicelerinin adlarını haykırmaktan usanmayacağız. Biz nefes aldığımız sürece failler sokaklarda rahatça gezemeyecek çünkü haykırıyoruz. Ahmet Hasan Tanrıverdi faildir, suçludur, saldırgandır, derhal tutuklanmalıdır. Gücümüz yettiğince failleri işaret ederek kız kardeşlerimizi koruyacağız. Sokaklar güvenli değil diyorsunuz, sokak hayvanlarını suçluyorsunuz, biz de işaret ediyoruz, asıl suçlular sizlersiniz; eril yasalarınız, yürütücüleriniz, failleriniz, devletiniz.

"Buse Berfi yalnız değildir"

Sokaklar güvenli değilse sebebi sizlersiniz. Buse Berfi yalnız değildir. KESK İstanbul Kadın Meclisi olarak buradayız. Türkiye'de kadın düşmanı politikalar, cinsiyetçi ve gerici söylemler her yıl yüzlerce kadını aramızdan alıyor. AKP iktidarı, bu vahşice saldırılar karşısında failleri cezalandırmak, koruyucu tedbirler almak yerine failleri cesaretlendiren karar ve söylemlerle kadınlara karşı düşmanca tutumunu genişletiyor. Her üç kadından biri şiddetin en az bir biçimine maruz kalıyorken tek adamın imzası ile İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini körüklemeye devam ediyor. Kadınların katillerini koruyan, caydırıcı olmayan cezalarla katilleri serbest bırakan AKP iktidarını uyarıyoruz; haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Biz kadınlar; baskıya, gericiliğe, ayrımcılığa, krize ve şiddete karşı iktidarın tüm eylemlerini püskürtmek için evlerde, iş yerlerinde, mahallelerde, okullarda, bulunduğumuz her alanda erkek şiddetine karşı örgütlü mücadelenin zeminlerini yaratmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Kamu, Şiddet, Politika, Güncel, Son Dakika

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