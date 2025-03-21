KESK'ten İmamoğlu'na Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika
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KESK'ten İmamoğlu'na Gözaltı Kararına Tepki

KESK İstanbul Şubeler Platformu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında verilen gözaltı kararına Şişli Belediyesi önünde tepki gösterdi. Bu kararların halk iradesine darbe olduğunu vurgulayan KESK yetkilileri, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

21.03.2025 15:29  Güncelleme: 16:25
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - KESK İstanbul Şubeler Platformu, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine Şişli Belediyesi Binası önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosu, "İstanbul halklarının seçtiği Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında verilen gözaltı kararları, halkların iradesine açık bir darbe girişimidir. Baskı ve zorla, hukuku hiçe sayarak, halkların iradesinin gasp edilmesi kabul edilemez" dedi.

"Darbeye hayır halk iradesi engellenemez" yazılı pankart açan KESK üyeleri, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Hak hukuk adalet" sloganları atarak gözaltıları protesto etti.

"Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar"

Basın açıklamasını okuyan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosu, siyasal iktidarın, seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ettiğini belirterek, "Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey şudur; halkların iradesini tanımıyoruz. İstanbul halklarının seçtiği Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında verilen gözaltı kararları, halkların iradesine açık bir darbe girişimidir. Baskı ve zorla, hukuku hiçe sayarak, halkların iradesinin gasp edilmesi kabul edilemez! Ömrünü uzatmak için ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürükleyen iktidar, seçim öncesi kent uzlaşısıyla oluşturulan birlikteliği cezalandırmaya, halkın ortak iradesini dağıtmaya çalışıyor. Tüm muhalif kesimlere yönelik darbe politikalarıyla işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, emeğiyle geçinen tüm kesimleri nefessiz bırakmayı, iradelerini kırmayı, mevcut düzene razı etmeyi hedefliyorlar" diye konuştu.

"Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı"

İktidarın hukuksuz operasyonlarını kınayarak gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Tosu, "KESK olarak bu hukuksuzluklara yanıtımız, her zamankinden daha fazla dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek olacaktır! El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz İstanbul halklarının ortak iradesine sahip çıkacağız çünkü ittifak tek kurtuluş yoludur, birlik ve beraberlik tek kurtuluş yoludur, onun dışında bizlere kurtuluş yolu yoktur. Tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık iktidarı genel bir direniş hattıyla engellemeye, emeğin özgürleştiği demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Yaşasın emek, barış ve demokrasi mücadelemiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KESK'ten İmamoğlu'na Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika

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